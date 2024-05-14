Манчестер Юнайтед роздумує над майбутнім Еріка Тен Хага і підшукав йому заміну.

Томас Франк, який очолює Брентфорд, є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера манкуніанців у разі звільнення Еріка Тен Хага, повідомляє The Telegraph.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про відхід чемпіона світу

Манчестер Юнайтед ще не ухвалив рішення про майбутнє нідерландського фахівця, але це питання вирішиться найближчим часом. У клубі є шанувальники Франка – він раніше співпрацював із Дейвом Брейлсфордом, спортивним директором компанії Ineos, які є міноритарним акціонером Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що манкуніанці хочуть, щоб головний тренер зосередився виключно на роботі з командою. Іншими питаннями, зокрема трансферними, мають займатися директори Ден Ешуорт і Джейсон Вілкокс.

Керівництво Манчестер Юнайтед шукає головного тренера, який допоміг би здійснити перебудову в клубі. А Франк є одним із тих, хто ще не пройшов випробування серед еліти, але продемонстрував величезний потенціал у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, наразі перебуває на 16 сходинці з 39 балами. Чинна угода Томаса Франка з клубом діє до 2027 року.

Love your enemy