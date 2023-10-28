Челси на своем поле уступил Бретнфорду (0:2) в 10 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Маурисио Почеттино не смог рассчитывать в этом туре на Михаила Мудрика. Украинец получил небольшое повреждение, и наставник "синих" решил не рисковать его здоровьем.

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В первом тайме Челси создал несколько моментов у ворот Брентфорда, впрочем, реализовать их не сумел. После перерыва гости вышли вперед благодаря голу Пиннока. Украинец Егор Ярмолюк появился на поле на 76 минуте. Через небольшой промежуток времени партнеры вывели его на ударную позицию, но полузащитник не сумел переиграть вратаря лондонцев. Впрочем, Брэнфорд перед финальным свистком забил второй гол.

Челси после 10-ти туров находится на 11 месте с 12 баллами. "Пчелы" опережают "синих" на один балл и расположились на 10 строчке.