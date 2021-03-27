"Я нічого нового не скажу, досягли позитивного результату, добре зіграли і здобули очко в матчі проти непростої команди. У "біло-синіх" завжди щось виходить, щось не виходить. Помітно, що є кондиції і, я думаю, що динамівці на тлі збірної Франції не загубилися, а виглядали досить гідно.

Забарний поділився настановами тренерів на матч проти Франції – все не завжди вдавалось

Недооцінка або переоцінка суперника – дві недобрі речі, але, цілком ймовірно, після результату 7:1 Франція не налаштувалася на нашу збірну. Гра була складна, але тим не менш, вважаю, що ще 10 хвилин і можна було б дотиснути суперника.

Забарний? Я вважаю, що це вже не молодий футболіст. Він давно грає на високому рівні і у нього добре це виходить. Сидорчук? В епізоді із забитим м'ячем був удар від Сергія. Думаю, що це логічне рішення записати гол на його рахунок. Перевага Динамо у збірній? Кожен тренер визначає склад команди. Шахтар зараз не в тих кондиціях, якийсь спад "гірників". Гравці, які виступають за збірну, – лідери на полі.

Перспективи у кваліфікації на ЧС-2022? Зараз складно щось казати, кожна гра може стати вирішальною. Попереду складні матчі з перельотами. Будемо сподіватися, що у нашої збірної все вийде", – цитує Буряка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Україна вистояла в поєдинку з французами. Вже завтра, 28 березня, на підопічних Шевченка очікує протистояння з Фінляндією, матч на НСК Олімпійський розпочнеться о 21:45.

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