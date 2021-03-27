"Я ничего нового не скажу, добились положительного результата, хорошо сыграли и получили очко в матче против непростой команды. У "бело-синих" всегда что-то получается, что-то не получается. Заметно, что есть кондиции и, я думаю, что динамовцы на фоне сборной Франции не потерялись, а выглядели весьма достойно.

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Недооценка или переоценка соперника – две нехорошие вещи, но, по всей вероятности, после результата 7:1 Франция не настроилась на нашу сборную. Игра была сложная, но тем не менее, считаю, что еще 10 минут и можно было бы дожать соперника.

Забарный? Я считаю, что это уже не молодой футболист. Он давно играет на высоком уровне и у него хорошо это получается. Сидорчук? В эпизоде ​​с забитым мячом был удар от Сергея. Думаю, что это логичное решение записать гол на его счет. Преимущество Динамо в сборной? Каждый тренер определяет состав команды. Шахтер сейчас не в тех кондициях, какой-то спад "горняков". Игроки, выступающие за сборную, – лидеры на поле.

Перспективы в квалификации на ЧМ-2022? Сейчас сложно что-то говорить, каждая игра может стать решающей. Впереди сложные матчи с перелетами. Будем надеяться, что у нашей сборной все получится", – цитирует Буряка официальный сайт Динамо.

Напомним, Украина выстояла в поединке с французами. Уже завтра, 28 марта, подопечных Шевченко ожидает противостояние с Финляндией, матч на НСК Олимпийский начнется в 21:45.

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