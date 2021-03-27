"У матчі з Францією українська збірна грала за схемою у три захисники. Чи мав такий досвід раніше? Ні, це було вперше. Тренери пояснили, як треба діяти і під час атаки, і при обороні.

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Завдання на полі? Я мав страхувати праву і центральну зони. Французи весь час виривалися за спину, тому потрібно було залишити для них якомога менше простору. Чи впорався із завданням? Французи кілька разів мене перехитрили і відрізали. Це через брак досвіду і хвилювання", – цитує Забарного видання Факти.

Нагадаємо, збірна України вистояла в поєдинку з французами, зігравши внічию (1:1). Вже завтра, 28 березня, на підопічних Шевченка очікує протистояння з Фінляндією, матч на НСК Олімпійський розпочнеться о 21:45.

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