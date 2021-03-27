Розлючена Франція спробує здобути першу перемогу в кваліфікації

Команда Дідьє Дешама після мирової з Україною летить у далекий Казахстан на поєдинок другого туру кваліфікації. Для казахів цей матч стане дебютним у відборі, тоді як французи вже втратили очки з командою Андрія Шевченка, отримавши тонну критики по завершенні гри. Відповідно, з Казахстаном чинних чемпіонів світу не влаштує жоден результат, окрім перемоги. Інакше важко уявити, що очікує "Ле бльо" після повернення на батьківщину.

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Поєдинок в Астані – другий недільний матч групи D, окрім матчу Україна – Фінляндія, і дебютний в історії протистоянь Франції та Казахстану. На цю гру Дідьє Дешам втратив важливу бойову одиницю у вигляді Н'Голо Канте. Півзахисник Челсі отримав ушкодження стегна в матчі з "синьо-жовтими" і вже вирушив у розташування клубу, завершивши березневий відрізок кваліфікації. Щоправда, команду Талгата Байсуфінова французи зобов'язані долати в будь-якому складі. Іншого результату від чинних тріумфаторів Мундіалю і головного фаворита групи точно не зрозуміють.

На користь казахів грають хіба що фактор домашнього поля, далекий переліт французької команди та перший матч відбору проти другого в гостей. На цьому все. "Галльські півні" – беззаперечний фаворит дуелі в Астані. Індивідуальний та командний клас, статус – чемпіони світу переважають у всьому. Команда Дідьє Дешама виграла останніх 6 виїзних офіційних матчів у куди міцніших суперників. Востаннє французи не змогли набрати 3 очки на виїзді ще у червні 2019-го (0:2 в Туреччині).

Окремий матеріал, присвячений другому поєдинку групи D Україна – Фінляндія, читайте на "Футбол 24" вранці 28 березня.

Прогулянка для суперників України по Євро-2020

Відбір на ЧС і група України – це, звісно, пріоритет, але не забуваємо стежити за Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, які в червні зіграють з командою Шевченка на чемпіонаті Європи. "Ораньє" у рідних стінах прийматимуть скромну Латвію – відмінний шанс бодай частково реабілітуватися за провал у Туреччині (2:4). Північна Македонія після поразки від Румунії спробує набрати перші очки у відборі – значно слабший Ліхтеншейн виглядає оптимальним суперником для балканців.

Не надто грізний опонент очікує у другому турі і на команду Австрії, яка прийме збірну Фарерських островів. Обидві команди стартували з нічиїх – австрійці розійшлися миром з шотландцями (2:2), а Фарери на виїзді не змогли переграти Молдову (1:1). Відповідно, очний матч – шанс на першу перемогу для обох суперників, але саме Австрію вважають явним фаворитом зустрічі.

Кавказький вояж Іспанії

"Фурія Роха" стала однією з головних несподіванок першого туру, поділивши очки зі скромною збірною Греції. Ефектного м'яча Альваро Морати виявилося замало для підсумкового тріумфу. Той результат багато хто сприйняв як поразку, адже елліни більшу частину матчу оборонялися, а забили тільки з пенальті. Гольовий удар Бакасетаса став єдиним для гостей в бік воріт за весь матч, а гра в чомусь нагадала збірну Греції зразка 2004 року – принаймні, гості здобули оптимальний для себе результат у схожому стилі.

За першою перемогою у відборі команда Луїса Енріке змушена летіти до традиційно гостинної для туристів Грузії. Кавказці в першому турі дали бій Швеції на виїзді, але геній Златана Ібрагімовіча зробив своє. Ветеран, який повернувся в національну команду після тривалої паузи, класно асистував на Ісака, а той голом приніс скандинавам 3 очки. Відповідно, підопічні Віллі Саньйоля тепер змушені битися за залікові бали з грізною Іспанією. Друга поспіль невдача вже на старті відбору значно послабить шанси Грузії навіть на третє місце – відомого француза запрошували явно не для цього.

Зустріч старих знайомих та битви лідерів по всій Європі

Серед інших протистоянь варто виділити, зокрема, дуель Чехії та Бельгії, які лідирують у групі E, впевнено вигравши стартові поєдинки. Томаш Соучек – одноклубник нашого Андрія Ярмоленка – продовжує проводити розкішний сезон. Центрхав оформив перший хет-трик у футболці національної команди, а тепер поведе свою збірну до успіху з лідером світового рейтингу ФІФА. Саме чехи з бельгійцями є головними претендентами на перші два місяця групи, а переможець матчу в Празі зробить вагому заявку на пряму путівку на Мундіаль.

Також привертає увагу зустріч Сербії з Португалією, які грали в одній групі відбору на Євро-2020. У цій же групі виступає ще й збірна Люксембургу з Жерсоном Родрігесом та Олів'є Тіллем – залишилося додати Україну з Литвою, і вийшла б повна аналогія відбору на Євро-2020. І серби, і португальці вдало розпочали відбір на Мундіаль, а перемога в Белграді дозволить одній із команд закріпитися на першій сходинці групи А.

Однак, це не єдині протистояння лідерів групи. Також сильнішого з'ясовуватимуть перші команди секстету G (Норвегія з Ерлінгом Холандом і Туреччина з Бураком – автором хет-трику в першому турі), H (Росія прийме Словенію), I (Англія їде в гості до Албанії) та J (румуни спробують стримати потужну Бундестім). Словом, цікавих протистоянь не бракуватиме – навіть попри те, що вся наша увага буде прикута до недільного поєдинку України та Фінляндії на НСК Олімпійський.

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