Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський списав спалах емоцій у матчі з Газіантепом (3:2) на фізичну втому.

– Спаринг із Газіантепом був організований через скасування гри з Вільяреалом. Які плюси і мінуси від цієї гри?

– Думаю, тільки плюси. Звичайно, хотілося перевірити себе на тлі Вільяреала, це команда значно сильніша й іменитіша. Але це теж досить сильний суперник, який є представником великого чемпіонату. Ми побачили, на що здатні на тлі нього.

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– За час зборів команда побувала в чотирьох країнах, таке рідко буває...

– Так, трохи помандрували. Звичайно, це непросто, але ми зіграли з хорошими суперниками, отримали досвід перед Лігою чемпіонів.

– Матчі з якими суперниками запам'яталися найбільше?

– Напевно, з Атлетіком Більбао й Уніоном. Сподобалися ці спаринги, цікаві суперники.

– З Газіантепом була дуже емоційна гра, навіть сутичка на полі. Це нормальне явище для кінця збору?

– Мабуть, так. Під кінець збору всі втомлені та вже, напевно, хочуть додому. Тому іноді здають нерви. Це нормальна ситуація.

– Газіантеп вказав на проблеми в обороні, забивши сьогодні двічі?

– Та там не так проблеми, як вони просто вміло скористалися нашими помилками, – резюмував Андрієвський у коментарі офіційному сайту Динамо.

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