Полузащитник Динамо Александр Андриевский списал вспышку эмоций в матче с Газиантепом (3:2) на физическую усталость.

– Спарринг с Газиантепом был организован в связи с отменой игры с Вильярреалом. Какие плюсы и минусы от этой игры?

– Думаю, только плюсы. Конечно, хотелось проверить себя на фоне Вильярреала, это команда куда сильнее и именитее. Но это тоже достаточно сильный соперник, представляющий большой чемпионат. Мы увидели на что способны на фоне него.

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– За время сборов команда побывала в четырех странах, такое редко бывает…

– Да, чуть-чуть попутешествовали. Конечно, это непросто, но мы сыграли с хорошими соперниками, получили опыт перед Лигой чемпионов.

– Матчи с какими соперниками запомнились больше всего?

– Наверное, с Атлетиком Бильбао и Унионом. Понравились эти спарринги, интересные соперники.

– С Газиантепом была очень эмоциональная игра, даже стычка на поле. Это нормальное явление для конца сбора?

– Пожалуй, да. Под конец сбора все уставшие и уже, наверное, хотят домой. Поэтому иногда сдают нервы. Это нормальная ситуация.

– Газиантеп указал на проблемы в обороне, забив сегодня дважды?

– Да там не так проблемы, как они просто умело воспользовались нашими ошибками, – резюмировал Андриевский в комментарии официальному сайту Динамо.

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