Днями Жирона у своєму твіттері повідомила про переїзд на базу у Вілабларексі, де для тренувань команди побудували сім тренувальних полів.

Циганков визнаний найкращим гравцем Жирони у матчі Ла Ліги – українець оформив дебютні гол і асист

"Цей сезон присвячений як прогресу клубу, так і мене. Спортивне містечко – перший крок, що демонструє цю ситуацію. Варто лише подивитися на Оріоля Ромеу, Віктора Циганкова та Янхеля Ерреру... Уявіть собі, яка це вітрина для інших гравців.

Наш клуб досягає вражаючих результатів і я не міг би бути в кращому місці. Повсякденна робота з командою для мене – просто фантастика, тому що всі викладаються на повну щодня. Хаві показав це кілька днів тому, а також такі гравці, як Циганков та Рікельме", – наводить слова Мічела Mundo Deportivo.

Циганков оформив дебютний гол та асист в Іспанії – Жирона забила 6, українець став одним із найкращих