Віктор Циганков нарешті дебютував у стартовому складі Жирони. Раніше українець з'являвся на заміну у поєдинках із Валенсією та Кадісом, а на гру з Альмерією вийшов із перших хвилин. Для Жирони матч був важливим з точки зору боротьби за виживання – каталонці хоч і посідали 11 місце на момент початку гри, але відірвалися від зони вильоту лише на 4 бали. Альмерія мала на 2 пункти менше за Жирону, тому виїзна перемога дозволяла їй обійти команду Мічела Санчеса в турнірній таблиці Ла Ліги.

Гол і шедевральний асист Циганкова у відеоогляді матчу Жирона – Альмерія – 6:2

У перші хвилини активний пресинг Альмерії змусив господарів відійти на свою половину, однак моментів біля воріт Гассаніги не було. Поступово господарі перевели гру ближче до володінь суперника. Перша цікава дія від Циганкова – Віктор з правого флангу накинув партнеру на лінію штрафного, але удар був дуже невдалим. Втім, господарі таки зуміли забити швидкий гол. Пас Циганкова врозріз прочитали, але м'яч відскочив до Мартінеса. Арнау навісив на Кастельяноса, який головою пробив у кут воріт. Ідеальний початок для Жирони – йшла лише 8-ма хвилина.

Такий розвиток подій явно не входив у плани Альмерії, яка і близько не йшла вперед настільки ж активно, як до пропущеного м'яча. Жирона теж збавила оберти – гольових моментів не було абсолютно. До 25-ї хвилини. Ті самі футболісти організували і другий гол Жирони. Циганков дещо слабко віддав на Мартінеса, який у підкаті таки виборов м'яч. Правий захисник прострілив у воротарський, де Кастельянос заніс м'яч у сітку. На жаль, саме Циганков у момент пасу заліз в офсайд. Гол скасували.

Але на 35-й хвилині вже ніщо не відібрало забитий м'яч у господарів. Віктор Циганков відкрив лік своїм голам за Жирону. Українець з меж воротарського замкнув скидку Рікельме, забивши свій перший гол в Іспанії!

Але це було не все. За хвилину господарі довели рахунок до розгромного. Рікельме до асисту додав і забитий гол, чітко пробивши в дальній кут. Спершу рефері скасував взяття воріт, але VAR став на бік господарів. 3:0.

Циганков до перерви міг і дубль оформити, але не влучив по м'ячу, перебуваючи в кількох метрах від воріт. Втім, асист від Віктора нікуди не подівся. На 43-й хвилині Циганков опинився перед кіпером, п'ятою відкотив під удар Каррері, який зробив рахунок 4:0. Ударна десятихвилинка першого тайму зняла всі питання щодо переможця.

На старті другого тайму команди обмінялися моментами, але рахунок на табло не змінився. На 65-й хвилині Циганков пішов відпочивати, отримавши свою порцію овацій від іспанської торсиди. Одразу після заміни українця Жирона пропустила – Рамазані з льоту прошив Гассанігу. І могли забити вдруге гості, але стійка зіграла за каталонців.

На 77-й хвилині Жирона зняла всі питання. Іван Мартін, який щойно вийшов на заміну, ударом з льоту ефектно поклав у дальній кут. Якщо так було задумано, то вийшло розкішно. 5:1 на користь команди Мічела Санчеса. Тут же прийшов і шостий. Забив ще один джокер – Стуані розстріляв сітку воріт Альмерії. Гості встигли відповісти голом Туре, який з гострого кута вразив порожні ворота.

Перемога залишила Жирону на 11 місці, але відрив від зони вильоту тепер складає 7 очок. Віктор Циганков і його партнери можуть трохи перевести подих, а в наступному турі Жирона зіграє проти Атлетіка.

Від Sofa Score Циганков отримав оцінку 8,1 – один із найвищих балів у матчі. Втім, це не повинно вводити в оману. До забитого м'яча гру Віктора складно було назвати вдалою – був момент, коли із 12-ти контактів з м'ячем українець 6 разів його втрачав, а точність пасів складала лише 40%. Гол суттєво додав екс-динамівцю впевненості, а в підсумку Циганков провів свій поки найкращий поєдинок у новій команді.