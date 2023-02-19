Циганков визнаний найкращим гравцем Жирони у матчі Ла Ліги – українець оформив дебютні гол і асист
Український легіонер отримав першу відзнаку в Іспанії.
Жирона на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікувала результати голосування у номінації "Найкращий гравець матчу" проти Альмерії. Перемогу здобув український півзахисник Віктор Циганков.
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Наш співвітчизник у матчі 22-го туру Ла Ліги вперше вийшов у старті каталонців і відіграв 65 хвилин. За час, проведений на полі, Віктор відзначився голом, зробивши рахунок 2:0, а згодом оформив ефектний асист п'ятою.
Нагадаємо, Циганков став гравцем Жирони 17 січня. Динамо заробило 5 млн євро та отримає 50% від майбутнього продажу українця.
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