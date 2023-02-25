На днях Жирона в своем твиттере сообщила о переезде на базу в Вилабларексе, где для тренировок команды построили семь тренировочных полей.

Цыганков признан лучшим игроком Жироны в матче Ла Лиги – украинец оформил дебютные гол и ассист

"Этот сезон посвящен как прогрессу клуба, так и меня. Спортивный городок – первый шаг, демонстрирующий эту ситуацию. Стоит лишь посмотреть на Ориоля Ромеу, Виктора Цыганкова и Янхеля Эрреру... Представьте себе, какая это витрина для других игроков.

Наш клуб достигает впечатляющих результатов и я не мог бы быть в лучшем месте. Повседневная работа с командой для меня – просто фантастика, потому что все выкладываются на полную каждый день. Хави показал это несколько дней назад, а также такие игроки, как Цыганков и Рикельме", – приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

Цыганков оформил дебютный гол и ассист в Испании – Жирона забила 6, украинец стал одним из лучших