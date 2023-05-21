"Це дивно, особливо, з огляду на те, наскільки у нас футбольна країна. Країна, яка має трьох володарів "Золотого м'яча", достатньо кваліфікованих спеціалістів, налагоджену вже роками систему підготовки збірної України.

Ребров визначився з тренерським штабом у збірній України, – журналіст

Не треба було нічого ламати, адже все працювало. Не треба було призначати на посаду керманича національної команди людину (Руслана Ротаня, – прим.), яка нічого не досягла у тренерській справі.

Я, звичайно, бажаю Сергію Реброву успіхів. Але, навіщо робити з його призначення секрет? Вся країна в невіданні, і це в час, коли йде війна. Футбол зараз – це важливо, це віддушина для людей у дуже складний час. Тому, всі ці секрети – це ненормально. А щодо можливого поєднання посад – це питання до Реброва. Отжеь, такі йому умови поставили", – сказав Буряк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявили, що Ребров вже підписав контракт з УАФ. За чутками, українець може поєднувати роботу у збірній України та Аль-Айні.

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