Олімпіакос відмовився від кандидатури Сергія Реброва, оскільки фахівець має пропозиції як від Аль-Айна, так і від збірної України, повідомляє SPORT24.

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Зазначається, що українець може обрати одну з пропозицій або ж поєднати роботу в клубі та збірній України. Аль-Айн хоче продовжити угоду (не називається, на який термін), тоді як УАФ начебто пропонує контракт на 3 роки.

До слова, Ребров в передостанньому турі втратив шанси на чемпіонство з Аль-Айном. Сергія Станіславовича тривалий час сватають в збірну України, яку тимчасово очолював Руслан Ротань.

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