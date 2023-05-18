Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що керманич Аль-Айна Сергій Ребров таки працюватиме зі збірною України.

Ребров може очолити збірну України, не покидаючи Аль-Айн

"Угоду підписано", – написав Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, збірна України залишається без наставника після відходу з команди Олександра Петракова. Тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера був Руслан Ротань, який возив "синьо-жовтих" на Туманний Альбіон на перший матч відбору до Євро-2024 проти Англії (0:2).

Вже 12 червня у національної команди запланований товариський поєдинок проти Німеччини, а потім належить зіграти з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19) в рамках боротьби за потрапляння на чемпіонат Європи.

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