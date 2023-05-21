"Это странно, особенно, учитывая то, насколько у нас футбольная страна. Страна, которая имеет трех обладателей "Золотого мяча", достаточно квалифицированных специалистов, отлаженную уже годами систему подготовки сборной Украины.

Ребров определился с тренерским штабом в сборной Украины, – журналист

Не надо было ничего ломать, ведь все работало. Не надо было назначать на должность руководителя национальной команды человека (Руслана Ротаня, – прим.), который ничего не достиг в тренерском деле.

Я, конечно, желаю Сергею Реброву успехов. Но, зачем делать из его назначения секрет? Вся страна в неведении, и это во время, когда идет война. Футбол сейчас – это важно, это отдушина для людей в очень сложное время. Поэтому, все эти секреты – это ненормально. А относительно возможного совмещения должностей – это вопрос к Реброву. Значит, такие ему условия поставили", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, ранее СМИ заявили, что Ребров уже подписал контракт с УАФ. По слухам, украинец может совмещать работу в сборной Украины и Аль-Айне.

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