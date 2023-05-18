"Декілька тижнів тому я казав, що існує шорт-лист, в якому серед інших перебувають Шовковський, Воронін і Кравченко. Від своїх слів не відмовляюсь, але, схоже, штаб асистентів формуватиметься з інших представників. З іноземців.

Ребров підписав контракт зі збірною України, – Романо

Зокрема, помічниками Реброва у збірній України мають стати фахівці, з якими він багато і успішно працював у структурах Динамо та Ференцвароша – Вісенте Гомес, Унаї Мельгоса та Альберто Босх. Затвердження їхніх кандидатур, за моєю інформацією, на фінальному етапі", – написав Звєров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що Ребров вже підписав контракт зі збірною України.

Ярмоленко забив гол, а VAR відібрав дубль – команда Реброва за крок від виходу у фінал Кубка