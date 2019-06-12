"Всі клуби УПЛ підтримали Олімпік і легалізували договірні матчі в українському футболі", – Циганик

Журналіст каналу 2+2 прокоментував підсумки засідання команд української Прем'єр-ліги.

Сьогодні відбулося засідання УПЛ, на якому визначали подальшу долю донецької команди.

Гельзін: Олімпік буде подавати позов у CAS

Одноголосним рішенням всіх учасників Олімпіку дозволили продовжити виступи у елітному дивізіоні, інформує Ігор Циганик у твіттері. Клуб підозрюють у організації договірних матчів, тому питання його атестації залишалося невизначеним.

Сьогодні відбудеться засідання української Прем'єр-ліги – клуби узгодять кілька важливих рішень

Нагадаємо, Олімпік посів 9-е місце в чемпіонаті і зберіг прописку в Прем'єр-лізі за спортивним принципом.