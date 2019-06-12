Сьогодні відбудеться засідання української Прем'єр-ліги – клуби узгодять кілька важливих рішень

Керівники команд УПЛ обговорять регламент на наступний сезон.

12 червня відбудеться чергове засідання клубів української Прем'єр-ліги, інформує офіційний сайт турніру.

Рафаїлов: Кажуть, що з наступного сезону УАФ передає всі права на трансляцію в УПЛ, все це робиться під "Шахтар ТВ"

Очільники команд зберуться близько 11:00 в Будинку футболу. На зустрічі будуть підбиті підсумки сезону 2018/19, відбудеться затвердження регламенту та календаря змагань УПЛ на наступний рік, фінансового звіту та бюджету УПЛ, реалізацію медіа-прав, а також проведено жеребкування календаря на сезон 2019/20, тощо.

"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідь