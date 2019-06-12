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"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

12:50 151 Читати українською
"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык
Игорь Цыганык / Фото 2+2

Журналист канала 2+2 прокомментировал итоги заседания команд украинской Премьер-лиги.

Сегодня состоялось заседание УПЛ, на котором определяли дальнейшую судьбу донецкой команды.

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Единогласным решением всех участников Олимпик позволили продолжить выступления в элитном дивизионе, информирует Игорь Цыганык в твиттере. Клуб подозревают в организации договорных матчей, поэтому вопрос его аттестации оставался неопределенным.

Сегодня состоится заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласуют несколько важных решений

Напомним, Олимпик занял девятое место в чемпионате и сохранил прописку в Премьер-лиге по спортивному принципу.

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Теги
УПЛ Олимпик Олимпик Аттестация клубов УПЛ Игорь Цыганык
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