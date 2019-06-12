"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

Журналист канала 2+2 прокомментировал итоги заседания команд украинской Премьер-лиги.
Сегодня состоялось заседание УПЛ, на котором определяли дальнейшую судьбу донецкой команды.
Гельзин: Олимпик будет подавать иск в CAS
Единогласным решением всех участников Олимпик позволили продолжить выступления в элитном дивизионе, информирует Игорь Цыганык в твиттере. Клуб подозревают в организации договорных матчей, поэтому вопрос его аттестации оставался неопределенным.
Сегодня состоится заседание украинской Премьер-лиги – клубы согласуют несколько важных решений
Напомним, Олимпик занял девятое место в чемпионате и сохранил прописку в Премьер-лиге по спортивному принципу.