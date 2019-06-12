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Гельзін: Олімпік буде подавати позов у CAS

12:27 366 Читать на русском
Гельзін: Олімпік буде подавати позов у CAS
Владислав Гельзін / Фото ФК Олімпік

Керівництво донецького клубу не хоче миритися з рішенням дискваліфікувати молодіжний склад команди.

Президент "олімпійців" Владислав Гельзін підтвердив, що клуб має намір звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), щоб оскаржити дискваліфікацію команд U-19 і U-21 за договірні матчі, інформує FootballHub.

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Донеччани також можуть позбутися атестату на сезон 2019/20 попри те, що вони посіли дев'яту сходинку у підсумковій таблиці змагань і зберегли місце в елітному дивізіоні.

Раніше голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка заявив, що не боїться суду з Олімпіком.

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Теги
Олімпік Олімпік Владислав Гельзін Владислав Гельзін Франческо Баранка Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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