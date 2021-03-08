"Перша думка була, що це травма ідентична тій, що отримав Едуардо в Арсеналі, років 10 тому. Ще тоді у свідомості відклалася та страшна травма. Я просто побачив, що у мене гомілкостоп в іншу сторону. І я думав, це перелом відкритий і все життя пролетіло перед очима.

Денисов: Простий донецький хлопець Льоха Бєлік послав президента Олімпіка туди, куди той заслуговував піти

Відео я переглянув тільки один раз: хотів зрозуміти, чому я не згрупувався, чому все так вийшло. Була звичайна боротьба, ігровий момент. Шиндер не винен, це звичайний ігровий момент. Можливо, втома далася взнаки, через це не встиг згрупуватися. Набряк ще болить іноді. А так, день-два і відразу в роботу, щоб не втрачати час. Зі мною все добре. Я повернуся лише сильнішим", – цитує Цимбалюка ТК Футбол.

Через травму Євген вже не зіграє у нинішньому сезоні, лікарі прогнозують понад три місяці відновленя для 24-річного гравця.

Шахтар завдав Олімпіку четвертої поразки поспіль – розкішний переможний гол та вилучення у матчі-репетиції перед Ромою