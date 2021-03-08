"Первая мысль была, что это травма идентична той, что получил Эдуардо в Арсенале, лет 10 назад. Еще тогда в сознании отложилась та страшная травма. Я просто увидел, что у меня голеностоп в другую сторону. И я думал, это перелом открытый и вся жизнь пролетела перед глазами.

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Видео я просмотрел только один раз: хотел понять, почему я не сгруппировался, почему все так получилось. Была обычная борьба, игровой момент. Шиндер не виноват, это обычный игровой момент. Возможно, усталость сказалась, поэтому не успел сгруппироваться. Отек еще болит иногда. А так, день-два и сразу в работу, чтобы не терять время. Со мной все хорошо. Я вернусь только сильнее", – цитирует Цимбалюка ТК Футбол.

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