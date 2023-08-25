"Вакула ‒ талановитий футболіст. Я бачу, що в нього є мотивація ‒ те, що він прагне повернутися до гри на рівні Прем’єр-Ліги. Потенціал для цього у Вакули є. Зараз ми надаємо йому шанс, побачимо, що з цього вийде. В усякому разі, все залежить тільки від нього.

"Давав 90 на 10 на користь Лівого берега": Григорчук потролив журналістку після виходу Чорноморця в 1/8 Кубка України

Дада? Ситуація така: по-перше, він поки що не може грати за нашу команду, поки вирішується реєстрація з документами. По-друге, він ще не зовсім підготовлений. Так, він приїхав з командою у Київ, але готується за індивідуальним планом", – поділився Григорчук в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, Вакула вже дебютував у матчі Кубка України проти Лівого берега та відзначився результативною передачею, що допомогло Чорноморцю вийти до наступного раунду.

Чорноморець в овертаймі дотиснув Лівий берег і вийшов в 1/8 Кубка України – скандальний новачок результативно дебютував