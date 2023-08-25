"Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация – то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть. Сейчас мы предоставляем ему шанс, посмотрим, что из этого получится. Во всяком случае, все зависит только от него.

"Давал 90 на 10 в пользу Левого берега": Григорчук потроллил журналистку после выхода Черноморца в 1/8 Кубка Украины

Дада? Ситуация такова: во-первых, он пока что не может играть за нашу команду, пока решается регистрация с документами. Во-вторых, он еще не совсем подготовлен. Да, он приехал с командой в Киев, но готовится по индивидуальному плану", – поделился Григорчук в интервью Украинскому футболу.

К слову, Вакула уже дебютировал в матче Кубка Украины против Левого берега и отметился результативной передачей, что помогло Черноморцу выйти в следующий раунд.

Черноморец в овертайме дожал Левый берег и вышел в 1/8 Кубка Украины – скандальный новичок результативно дебютировал