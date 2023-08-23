"Які у мене враження після цього матчу? Та тут не до вражень, чесно. Головне, що ми виграли у важкій грі. Нічого іншого не чекали, розуміли, що це кубок. Для кожної команда ця гра була важлива. Через те все вийшло так, як ми чекали. Слава Богу, що ми виграли.

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Які шанси на перемогу Чорноморця давав перед грою? Відчувається якесь "знущання" у цьому питанні... Ми граємо з командою Першої ліги, як ви думаєте, скільки я давав шансів? 10 на 90 на користь Лівого берега! Ні, ну звичайно, ми хотіли і сподівалися виграти, та й мали ми виграти", – сказав Григорчук у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Чорноморцю вдалось дотиснути Лівий берег лише в овертаймах завдяки голу Самсона Ієде.

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