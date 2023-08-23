Лівий Берег поступився Чорноморецю в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Лівий берег – Чорноморець – 1:2

Голи: Якимів, 37 – Кузик, 12, Ієде, 113

Одесити сьогодні лишень розпочинали боротьбу в Кубку України, маючи привілей команди УПЛ. Лівий берег на таке розраховувати не міг і вже встиг подолати два раунди – обіграв Чернігів та столичний Локомотив.

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Перед грою Чорноморець встиг підсилитися. Не просто оголосив про перехід Владислава Вакули, а й вніс його прізвище до заявки. Ба більше, бердичівець навіть вийшов у стартовому складі. Дебют вийшов результативним. Вже на 12-й хвилині Вакула асистував Кузику, який відкрив рахунок.

Втім, господарі зовсім не боялися фаворита. Лівий берег сміливо йшов уперед, не залишаючи атаки суперника без відповіді. Ближче до завершення першої половини цілком справедливо відігрався. Гол у свій актив записав Андрій Якимів.

Друга половина також стартувала у рівній боротьбі, але поступово Чорноморець заволодів ініціативою і мав усі шанси на перемогу. Лівий берег успішно відбивався (часом просто щастило) й зумів перевести гру в овертайм. Там нічого не змінилося – одесити й надалі домінували. Один з їхніх голів не зарахували через офсайд, але другий забили без порушень. Ієде влучно пробив головою після подачі з флангу.

У Лівого берега залишалося вкрай мало часу, аби відігратися. Та й класу Чорноморця вистачило з надлишком, щоб втримати переможний результат. Команда Романа Григорчука крокує в 1/8 фіналу Кубка України.