"Конечно, все немного расстроены, но вся борьба еще впереди. Игра была за шесть очков и, к сожалению, мы ее проиграли. Допустили две ошибки и за это поплатились победой в матче.

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Что сказал главный тренер после матча? Ничего. Повторяю, все расстроены, но впереди еще девять игр, поэтому все только начинается.

Что пошло не так у Рубчинского? Валентин – молодой парень с большим потенциалом, но у него иногда бывают какие-то игры, когда он где-то выпадает. В матче с Зарей он допустил ошибку во время второго гола, когда мог отдать передачу. Но ведь он работает, и считаю, что с опытом все к нему будет приходить и он вырастет в хорошего игрока", – цитирует Довбика официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, подопечные Александра Кучера в принципиальном матче уступили Заре (1:2) и позволили луганчанам приблизиться на расстояние двух очков.

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