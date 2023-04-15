– Чому ваша команда сьогодні не використовувала дальні удари?

– Як це не використовували? Ви помиляєтесь. Тільки Піхальонок мінімум три рази бив з дальньої дистанції, але не завжди влучав у ворота. Були удари сьогодні. Десь блокували суперники і не давали цього зробити.

– Просто склалося враження, що команда сьогодні просто хотіла завести м’яч у ворота.

– Зоря забила гол, звичайно, закрилася. У суперника було багато гравців в обороні, тому і важко було до воріт дістатися. Тим більше, вони і агресивніше стали грати, віддавалися повністю на 200 відсотків і не давали навіть просто пробити, про що я і казав. Вони добре захищалися, а коли удари проходили, то добре зіграв воротар. Ну, а такі помилки, яких ми припустилися… Я не розумію, коли такі досвідчені люди так грають, і це коли ми за щось серйозне боремося. Вони роблять такі помилки, що самі собі привозимо такі голи, то після цього, звичайно, дуже важко грати.

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– Це вже не вперше, коли команда добре грає на атаку, але припускається помилок у захисті…

– Так, зі Львовом те саме було. Здавалося, що гра вдається, ведемо 3:0 і отримуємо два м’ячі у власні ворота. Сьогодні ситуація у чомусь повторилася. Вибий м’яч – нема гола, віддай передачу – нема гола. Будемо розбиратися, звичайно, будемо дивитися і говорити, що треба міняти своє ставлення до ігор, треба бути максимально сконцентрованими і агресивними, віддаватися у матчах на сто відсотків, щоб здобувати позитивний результат.

– Ви постійно змінювали крайніх захисників. Сьогодні заміни відбулись вже у першому таймі.

– До цього заміни були планові, а сьогодні обидва отримали травми задньої поверхні стегна. Можливо, що це через поле, адже ви бачили, що сьогодні багато по ньому їздили, падали і навіть шипи не допомагали.

– З тих матчів, що ми бачили тут у Києві, то за якості гри команди розташовуються наступним чином: Шахтар, Зоря, Дніпро-1 і потім Динамо. Вас задовільнить такий остаточний результат?

– Ми намагаємся здобувати позитивний результат у кожному матчі, про що я вже не раз казав.

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– Але яке місце задовольнить вас, як тренера?

– Чим вище, тим краще (посміхається).

– У Зорі є два гравці атаки і обидва відзначились голами. Яка причина, що саме ті, від кого треба було чекати найбільшої небезпеки, саме вони і відзначилися?

– Звичайно, що ми розбирали гру суперника і готувалися до цього матчу. Розуміли, що у них швидкі гравці – три нападника, а не два. У одного права нога сильна, у іншого ліва і у третього також права. Все це розбирали і готувалися. Перш за все, там були помилки у наших хлопців. У першому голі просто треба було вибити м’яч, а в результаті самі собі щось придумали.

Плюс не знаю, що там Рибак ловив, бо він думав, що м’яч за сітку пролітає. На цьому можна сказати, що гра закінчилася. Як такі помилки можна робити? Нападники там нічого такого не створили, не обіграли когось один в один, не втекли ні від кого. Так, другий гол впустили суперника і ще подивимося, як так вийшло. Я не бачу там якоїсь проблеми. Усе через індивідуальні помилки – хтось вирішив погратися з м’ячем, пофінтити замість того, щоб вибити м’яч, – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро-1.

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