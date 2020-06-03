"Все, що я залишив після себе у Греміо – це гроші за мій трансфер": Тете не шкодує про перехід у Шахтар

Бразильський вінгер Шахтаря Тете розповів, як відсутність шансів у рідному клубі дозволила йому зіграти у Лізі чемпіонів у складі Шахтаря.

"Чесно кажучи, трохи сумно, що після стількох років у футболці молодіжних команд Греміо, я так і не отримав шансу зіграти за головну команду. Багато хто говорить, що я поїхав за грошима. Мені хотілося залишити свій вклад в клубі, але єдине, що я залишив після себе у Греміо – це гроші, гроші за мій трансфер.

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Чому мені не дали шансу зіграти? Це питання, на яке у мене немає відповіді. Все було добре, у мене були перспективи та надії на дебют в команді, але цього так і не сталося. У мене просто немає пояснень. Але я не засмучений, адже тренеру, Ренато Гаушо, навпаки вдалося допомогти мені своїми діями (не давав шансу зіграти за головну команду, – прим.) знайти правильний шлях.

Я приїхав в Європу, зіграв у Лізі чемпіонів. У мене немає образ ні на Ренато, ні на Греміо. Вони мені допомогли потрапити туди, де я зараз перебуваю. Люди казали, що у мене нічого не вийде у футболі, однак тепер вони сіли у калюжу, адже я граю у Шахтарі! Це важко усвідомити. Життя триває, мене впізнають і шанують в Європі. Тепер вони зрозуміли, що помилилися. І я цьому радий", – сказав Тете в інтерв'ю виданню Gauchazh.

Нагадаємо, Шахтар придбав 20-річного бразильця у Греміо за 15 млн євро. У поточному сезоні УПЛ Тете провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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