Тете заговорив про трансфер з Шахтаря – 2 топ-чемпіонати в пріоритеті

Хавбек Шахтаря Тете не приховує своїх амбіцій щодо продовження кар'єри в Європі.

"Я був готовий грати на дорослому рівні, я відразу довів це, коли потрапив у Шахтар. Одна справа сказати, що я можу, інша – підтвердити ділом. Багато людей говорили, що я не був готовий піднятися з молодіжної команди Греміо, і тепер у них повинні вирости вуха віслюка над головою, тому що вони вже не знають, що казали раніше.

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У ситуації з моїм трансфером гаманець не був ключовим. Єдине, що я зробив – приніс гроші для Греміо. Вболівальники іноді сприймають це неправильно, тому що вони бачать тільки сторону клубу, а не сторону гравця. Мені дуже сумно, що я не отримав тієї оцінки, на яку очікував. Після стількох років носіння великої футболки Греміо, голів, завоювання титулів і мрій про гру на професіональному рівні, потім ця ситуація, мені дуже сумно.

Але тепер я в Європі, я щасливий, це крок, який хоче зробити будь-який гравець, і сьогодні я тут. Я не збираюся зупинятись – ми з агентом шукаємо клуб, де я буду головним героєм, важливим гравцем команди. Коли у нас буде цей момент, то ми виберемо. Хотілося б пограти в топ-лізі, Англія або Іспанія", – наводить слова Тете Gauchazh.

Нагадаємо, Шахтар придбав 20-річного бразильця у Греміо за 15 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Тете провів 19 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 6-ма асистами.

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