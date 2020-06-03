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"Все, что я оставил после себя в Гремио – это деньги за мой трансфер": Тете не жалеет о переходе в Шахтер

16:18 17 Читати українською
"Все, что я оставил после себя в Гремио – это деньги за мой трансфер": Тете не жалеет о переходе в Шахтер
Тете / ФК Шахтер

Бразильский вингер Шахтера Тете рассказал, как отсутствие шансов в родном клубе позволило ему сыграть в Лиге чемпионов в составе Шахтера.

"Честно говоря, немного грустно, что после стольких лет в футболке молодежных команд Гремио, я так и не получил шанс сыграть за главную команду. Многие говорят, что я поехал за деньгами. Мне хотелось оставить свой вклад в клубе, но единственное, что я оставил после себя в Гремио – это деньги, деньги за мой трансфер.

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Почему мне не дали шанс сыграть? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Все было хорошо, у меня были перспективы и надежды на дебют в команде, но этого так и не произошло. У меня просто нет объяснений. Но я не расстроен, ведь тренеру, Ренато Гаушо, наоборот удалось помочь мне своими действиями (не давал шанса сыграть за главную команду – прим.) найти правильный путь.

Я приехал в Европу, сыграл в Лиге чемпионов. У меня нет обид ни на Ренато, ни на Гремио. Они мне помогли попасть туда, где я сейчас нахожусь. Люди говорили, что у меня ничего не получится в футболе, однако теперь они сели в лужу, ведь я играю в Шахтере! Это трудно осознать. Жизнь продолжается, меня узнают и уважают в Европе. Теперь они поняли, что ошиблись. И я этому рад", – сказал Тете в интервью изданию Gauchazh.

Напомним, Шахтер приобрел 20-летнего бразильца в Гремио за 15 млн евро. В текущем сезоне УПЛ Тете провел 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 4-мя ассистами.

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