"Я насправді не знаю, що сталося і що було сказано, але расизм сьогодні дуже "модний". Як громадянин, я маю право думати по-своєму і мати конкретну думку, коли знаю, що сталося на той час.

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Сьогодні все, що не скажеш на адресу темношкірої людини, завжди є ознакою расизму, а те саме на адресу білошкірого – вже ні. Це думка, яка насаджується у світі. Але, можливо, був расизм, бо я не знаю, що було сказано цьому тренеру", – наводить слова Жезуша Marca.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Кольческу назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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