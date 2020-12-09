Стали відомі деякі подробиці скандалу в матчі 6 туру ЛЧ між ПСЖ та Істанбул Башакшехіром, який був перерваний через расистську поведінку асистента арбітра.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів ПСЖ – Істанбул Башакшехір був припинений. Команди провели на полі трохи більше 10-ти хвилин, після чого гості відмовилися продовжувати гру. Четвертий арбітр Себастьян Колтеску назвав П'єра Вебо (асистента головного тренера) "цим чорним хлопцем", вказуючи, кому саме потрібно показати червону картку. Це викликало обурення турецької команди, яка в підсумку пішла з поля. Своїх опонентів підтримали і гравці ПСЖ. Гра так і не була поновлена – поєдинок буде дограний сьогодні, проте на матчі працюватиме вже інша суддівська бригада. УЄФА відсторонив Овідіу Хацегана та його асистентів.

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Як виявилося, на розвиток подій вплинула і перша особа Туреччини. Президент країни Реджеп Ердоган дав вказівку команді відмовитися від продовження поєдинку. У цьому гравцям ПСЖ зізнався один із футболістів Істанбул Башакшехіра. "Ердоган наказав нам не повертатися на поле", – цитує слова гравця італійський журналіст Алессандро Альчато в Twitter.

Un giocatore del Basaksehir è andato dai calciatori del Psg e ha detto: Erdogan ci ha ordinato di non rientrare in campo. La partita, dopo la sospensione per la frase razzista del quarto uomo, non è ripresa per quello. Riprende oggi alle 18.55. #UCL #PSGIBFK — Alessandro Alciato (@AAlciato) December 9, 2020

Сам Ердоган висловив своє обурення ще й за допомогою соцмереж. "Я рішуче засуджую расистські зауваження щодо П'єра Вебо, одного з представників Істанбул Башакшехіра. Вірю, що УЄФА зробить необхідні кроки. Ми, безумовно, проти расизму і дискримінації у спорті та у всіх сферах життя", – написав турецький президент у Twitter. Втім, цим повідомленням Ердоган не обмежився, наїхавши ще й на Францію, на території якої проходив матч.

"Франція стала тим місцем, де зосереджена расистська риторика. Ми сподіваємось, що матч сьогодні ввечері закінчиться спокійно, і ми продовжимо свій шлях. Інцидент, який трапився на 14-й хвилині матчу ПСЖ – Істанбул Башакшехір, є новою віхою расистського підходу Франції. Цей підхід є неприпустимим", – передає слова президента Fanatik.

Зауважимо, що винуватець інциденту – румун Себастьян Колтеску – розпочав свою кар'єру в 1996-му. Його кар'єра є доволі неоднозначною. В 2007-му він на один рік був понижений до другого дивізіону Румунії. Цей факт, а також проблеми особистого характеру призвели до спроб самогубства, стверджує журналіст Емануель Рошу, який назвав арбітра психологічно нестійкою людиною. Свого часу Колтеску вже ставав фігурантом скандалів у Румунії – зокрема, в одному з матчів місцевого чемпіонату показав 7 червоних та 13 жовтих карток.

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