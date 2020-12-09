П'єр Вебо, асистент тренера Істанбул Башакшехір, зможе бути присутнім на дограванні матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Турецький журналіст та коментатор Рідван Ділмен у своєму твіттері зазначив, що червона картка одного з тренерів Башакшехіра П'єра Вебо, отримана у матчі проти ПСЖ, була скасована.

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Нагадаємо, вилучення помічника тренера завершилось гучним скандалом, оскільки четвертий арбітр, вказуючи на порушника, вжив слово "чорний", що спричинило справжню бурю емоцій у турецькій команді. Головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук, якого покарали "гірчичником", вирішив забрати свою команду з поля і матч довелось зупинити.

На момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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