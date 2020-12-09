"Я действительно не знаю, что произошло и что было сказано, но расизм сегодня очень "моден". Как гражданин, я имею право думать по-своему и иметь конкретную мысль, когда знаю, что произошло в то время.

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Сегодня все, что не скажешь в адрес темнокожего человека, всегда является признаком расизма, а то же самое в адрес белокожего – уже нет. Это мысль, которая насаждается в мире. Но, возможно, был расизм, я не знаю, что было сказано этому тренеру", – приводит слова Жезуша Marca.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Кольческу назвал ассистента главного тренера турков Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. На момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доигрывают уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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