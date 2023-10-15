"Чи продовжує мені довіряти Анчелотті? Все залишається по-старому. Наприкінці сезону я думав про ці речі (про відхід з клубу – прим.). Це нормально, коли не граєш регулярно. Але Мадрид – це мрія з дитинства. І якщо в тебе є голова, ти не хочеш йти звідси. Подивимось, адже ти працюєш, щоб грати. Завжди хочеться грати. Відчувати атмосферу матчів.

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Чи говорив Анчелотті залишитись і я зможу отримати шанс? Більш-менш так. Пропозиції від інших клубів? Я особисто з жодним клубом не спілкувався. Тому що все не дійшло до тієї точки, коли потрібно говорити мені. Не було нічого серйозного", – поділився Лунін у коментарі El Chiringuito.

Нагадаємо, українця пов'язували з відходом з Реала, бо мадридці взяли в оренду Кепу після серйозної травми Куртуа. Контракт Луніна в Мадриді розрахований до літа 2024 року.

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