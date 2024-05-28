Барселона тривалий час стежила за 29-річним німцем і зробила його пріоритетною ціллю в літнє трансферне вікно.

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Як повідомляє Diario Sport, Йозуа Кімміх відмовився від переходу в Барселону. "Кулес" надіслали півзахиснику пропозицію, але перемовини зупинилися через розбіжності в поглядах на фінансовий бік співпраці.

В Баварії Кімміх заробляє близько 19,5 млн євро до сплати податків. Барселона не може собі дозволити платити гравцеві таку суму. Зазначається, що бачити Йозуа в команді хотіли і Хаві, і Ганс-Дітер Флік, який незабаром має очолити команду.

Нагадаємо, чинна угода німця з Баварією діє до 2025 року. У сезоні 2023/24 Кімміх зіграв за мюнхенців у 43 матчах у всіх турнірах. В його активі два голи та 10 результативних передач.

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