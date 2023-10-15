"Продолжает ли мне доверять Анчелотти? Все остается по-старому. В конце сезона я думал об этих вещах (об уходе из клуба – прим.). Это нормально, когда не играешь регулярно. Но Мадрид – это мечта с детства. И если у тебя есть голова, ты не хочешь уходить отсюда. Посмотрим, ведь ты работаешь, чтобы играть. Всегда хочется играть. Чувствовать атмосферу матчей.

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Говорил ли Анчелотти остаться и я смогу получить шанс? Более-менее да. Предложения от других клубов? Я лично ни с одним клубом не общался. Потому что все не дошло до той точки, когда нужно говорить мне. Не было ничего серьезного", – поделился Лунин в комментарии El Chiringuito.

Напомним, украинца связывали с уходом из Реала, так как мадридцы взяли в аренду Кепу после серьезной травмы Куртуа. Контракт Лунина в Мадриде рассчитан до лета 2024 года.

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