Лунін відверто розповів про своє ставлення до Кепи: "Потрібно бути командою"
Голкіпер Реала Андрій Лунін намагається зберігати оптимізм у конкуренції з Кепою Аррісабалагою.
"Я роблю все необхідне, а рішення ухвалює тренер. Ми конкуруємо з Кепою. Подивимось, адже сезон – довгий.
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Ми обоє виконуємо однакову роботу. Ми конкуруємо лише в межах футбольного поля. Поза ним все чудово. Прийшов інший воротар, як раніше приходив я. Завжди зʼявляються нові люди. Потрібно бути командою", – резюмував Лунін у коментарі El Chiringuito.
Нагадаємо, на старті сезону Тібо Куртуа порвав "хрести" і вилетів на тривалий термін. Лунін якісно провів переможні матчі проти Атлетіка та Альмерії, проте це не переконало Реал. Мадридці екстрено орендували Кепу Аррісабалагу, який відразу отримав безмежний кредит довіри від Анчелотті. Ймовірно, це буде останній сезон українця за Реал, оскільки його контракт завершується влітку 2024-го.
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