"Я роблю все необхідне, а рішення ухвалює тренер. Ми конкуруємо з Кепою. Подивимось, адже сезон – довгий.

Лунін ризикує ще нижче опуститися в ієрархії Реала – тривожний сигнал від Куртуа

Ми обоє виконуємо однакову роботу. Ми конкуруємо лише в межах футбольного поля. Поза ним все чудово. Прийшов інший воротар, як раніше приходив я. Завжди зʼявляються нові люди. Потрібно бути командою", – резюмував Лунін у коментарі El Chiringuito.

Нагадаємо, на старті сезону Тібо Куртуа порвав "хрести" і вилетів на тривалий термін. Лунін якісно провів переможні матчі проти Атлетіка та Альмерії, проте це не переконало Реал. Мадридці екстрено орендували Кепу Аррісабалагу, який відразу отримав безмежний кредит довіри від Анчелотті. Ймовірно, це буде останній сезон українця за Реал, оскільки його контракт завершується влітку 2024-го.

¿Se ve Lunin titular en el Real Madrid?



“Estamos compitiendo…”



️@marcosbenito9 pic.twitter.com/avr0LECzyu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2023

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