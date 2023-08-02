"Мій перехід затримався через війну. Я хотів зрозуміти, що саме відбувається. І одразу ж запитав про війну. Поступово мені пояснили, що все буде гаразд. Потім я дізнався, що частина родини моєї матері все ще в Україні, поговорив з ними, зі знайомими та іншими гравцями і зрозумів, що все інакше, ніж показують на телебаченні.

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З новин робиш висновок, що вся Україна на лінії фронту, але я зрозумів, що це не так і що в більшості міст спокійно", – наводить слова Лемкіна UA-Футбол з посиланням на інтерв'ю ізраїльтянина Walla.

Нагадаємо, 20-річний оборонець підписав з "гірниками" контракт на 5 років. Зарплата Става у Шахтарі становитиме 400 тисяч євро на рік. Окрім того, Лемкін отримав у донецькому клубі солідні підйомні за підписання контракту.

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