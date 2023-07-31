"Футбол 24" дізнався, у скільки обійшовся "гірниками" ізраїльський легіонер Став Лемкін.

В останній день липня Шахтар оголосив про підписання ізраїльського захисника Става Лемкіна. 20-річний оборонець підписав з "гірниками" контракт на 5 років. Фінансові подробиці угоди не повідомляються, однак раніше ЗМІ писали про суму трансферу у розмірі 1,2 млн євро.

Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста Євро-2023

Як стало відомо "Футбол 24", аби підписати Лемкіна, донеччанам довелось активувати клаусулу (Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро). Зарплата Става у Шахтарі становитиме 400 тисяч євро на рік. Окрім того, ізраїльтянин отримав у донецькому клубі солідні підйомні за підписання контракту.

Нагадаємо, гравець тель-авівського Хапоеля чудово проявив себе на молодіжному чемпіоні Європи. Лемкін зіграв у всіх 5 матчах, допомігши збірній Ізраїлю дійти до півфіналу, де вона розгромно поступилась Англії.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі