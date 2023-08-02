"Мой переход задержался из-за войны. Я хотел понять, что именно происходит. И сразу же спросил о войне. Постепенно мне объяснили, что все будет хорошо. Потом я узнал, что часть семьи моей матери все еще в Украине, поговорил с ними, со знакомыми и другими игроками и понял, что все иначе, чем показывают на телевидении.

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Из новостей делаешь вывод, что вся Украина на линии фронта, но я понял, что это не так и что в большинстве городов спокойно", – приводит слова Лемкина UA-Футбол со ссылкой на интервью израильтянина Walla.

Напомним, 20-летний защитник подписал с "горняками" контракт на 5 лет. Зарплата Става в Шахтере составит 400 тысяч евро в год. Кроме того, Лемкин получил в донецком клубе солидные подъемные за подписание контракта.

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