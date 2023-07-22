Схоже, сага з відходом Артема Довбика зі СК Дніпро-1 добігає свого кінця.

Найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Артем Довбик має великі шанси стати гравцем іспанської Жирони, повідомив журналіст Роман Бебех.

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"Кажуть, Довбик і Жирона все дуже серйозно!" – написав він у своєму Telegram-каналі "Бомбардир".

Нагадаємо, чутки про інтерес команди Віктора Циганкова до форварда збірної України точаться уже давно. Повідомлялось навіть, що каталонці намагаються напряму домовитися з Мітьюлландом (який володіє 50% прав на українця), пропонуючи данцям компенсацію своїми гравцями.

До слова, Довбик на початку червня продовжив контракт зі СК Дніпро на два роки – до 30 червня 2025-го. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

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