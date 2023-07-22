Похоже, сага с уходом Артема Довбика из СК Днепр-1 подходит к своему концу.

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Артем Довбик имеет большие шансы стать игроком испанской Жироны, сообщил журналист Роман Бебех.

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Говорят, Довбик и Жирона все очень серьезно!" – написал он в своем Telegram-канале "Бомбардир".

Напомним, слухи об интересе команды Виктора Цыганкова к форварду сборной Украины ходят уже давно. Сообщалось даже, что каталонцы пытаются напрямую договориться с Митьюлландом (который владеет 50% прав на украинца), предлагая датчанам компенсацию своими игроками.

К слову, Довбик в начале июня продлил контракт с СК Днепр на два года – до 30 июня 2025-го. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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