"У Довбика є бажання за хороших умов піти з Дніпра-1. Клуб має бажання, якщо отримає нормальну пропозицію, відпустити його. Тут є взаєморозуміння. Немає такого, що клуб сказав – не відпустимо і все. Буде цікава пропозиція, то підеш. Довбик чекає реальну пропозицію.

Італійський клуб мріє про Довбика і придумав схему трансферу – Дніпро-1 має інші плани

На сьогоднішній момент єдиний клуб, який веде серйозні переговори – це Жирона. Вони продовжують домовлятися з Мітьюлландом про те, щоб якимось чином компенсувати їм цю частину. СК Дніпро-1 виставив, скільки вони хочуть за Довбика. Якщо ціна 15 мільйонів, то вони хочуть 7,5. Вони на це розраховують.

Зараз Жирона хоче та намагається домовитися з Мітьюлландом, щоб вони ці 7,5 мільйонів компенсовували їм футболістами або, можливо, грошима. Або ще чимось. Мітьюлланд розуміє, що зараз є можливість отримати живі гроші. Чи потрібні їм футболісти? Але процес йде.

Є розмови, що ще деякі італійські клуби цікавляться. Достатньо серйозні. Гадаю, що деякі клуби ще хочуть подивитися на Довбика у матчах з Панатінаїкосом. Бо чемпіонат України це чемпіонат України, але має бути перевірка серйозним клубом. Шанси 60:40, що Довбик таки піде", – пояснив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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