Іспанська Валенсія показала приклад усім цивілізованим футбольним і спортивним клубам, як треба чинити з представниками країни-терористки, яка досі веде війну проти України.

Капітан московського Локомотива Дмитро Барінов, який мовчить про війну Росії проти України, зізнався, що переїзд в Іспанію зірвався через його громадянство.

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"Чи правда, що трансфер було заблоковано через те, що Ла Ліга сказала, що їм не рекомендовано підписувати російських гравців? Так, було таке. Вже десь 80 відсотків було готово.

Напевне, залишалося лише обговорити деталі контракту з Валенсією. Коли сказали, що на їхній чемпіонат погано впливатимуть російські гравці, я вже зрозумів, що, мабуть, не вийде. Перемикнувся, відпустив це", – розповів Барінов загарбницьким "ЗМІ".

Зауважимо, Дмитро від початку повномасштабної війни проти України у своїх соцмережах не опублікував жодного заклику до припинення бойових дій чи миру. Ба більше, він ще й радісно зіграв у нещодавньому спарингу збірної терористів проти Киргизстану. Відмова "кажанів" від нього цілком заслужена.

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