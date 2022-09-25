Испанская Валенсия показала пример всем цивилизованным футбольным и спортивным клубам, как надо поступать с представителями страны-террористки, которая до сих пор ведет войну против Украины.

Капитан московского Локомотива Дмитрий Баринов, молчащий о войне России против Украины, признался, что переезд в Испанию сорвался из-за его гражданства.

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"Правда ли, что трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать российских игроков? Да, было такое. Уже где-то 80 процентов было готово.

Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с Валенсией. Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять российские игроки, я уже понял, что, пожалуй, не получится. Переключился, отпустил это", – рассказал Баринов захватническим "СМИ".

Заметим, что Дмитрий с начала полномасштабной войны против Украины в своих соцсетях не опубликовал ни одного призыва к прекращению боевых действий или мира. Более того, он еще и радостно сыграл в недавнем спарринге сборной террористов против Кыргызстана. Отказ "летучих мышей" от него вполне заслужен.