"Кожен має на своєму місці робити все можливе заради нашої перемоги. Робити все для того, щоб весь світ знав, що тут відбувається, і з чим, нам українцям, доводиться зіштовхуватися. Про всі ці трагедії людей. Про те, що відбувається тут, про те, як Росія знищує наших людей. Вбивають, катують, знущаються, як знищують наші міста. З тим, з чим ми зараз боремося у 21-му столітті.

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Мені 24 лютого зателефонувала одна єдина людина з Росії, я не міг взяти слухавку, він писав повідомлення зі словами, що йому дуже соромно, не знав, що сказати, повністю не підтримує те, що відбувається. Але у мене не було сили відповісти.

Я не можу сказати, що відчувають колишні гравці Динамо з Росії. Я не на їхньому місці, але можу сказати, що на початку 90-х років, коли Україна від'єдналася від СРСР, ми були дуже схожі, але за ці 30 років між нами прірва виросла, дуже велика. І я навіть у своїх думках не можу уявити, що має відбутися для того, щоб якесь покращення відносин між нашими народами відбулось. Їхня так названа спецоперація – ніщо інше, як повноцінна війна проти України, знищення взагалі нації України.

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Дуже важливо, що чемпіонат розпочався, якби ми цей рік пропустили, то, мабуть, треба було з футболом взагалі прощатися. Відновити його було б дуже складно. Так, рівень стане нижче, але це такий проміжний етап, який нам всім треба пройти. Ми всі чудово розуміємо, що не буде так, як було до... Для мене життя поділилося до війни та після, як це не звучить прикро, катастрофічно, боляче", – сказав Шовковський у коментарі FootballHub.