"Всі ці три тижні я продовжую жити у Києві і нікуди не збираюся їхати. Зі мною дружина та син. Буквально вчора на якийсь час виїхав за місто і незабаром повернувся. Часто приїжджаю на клубну базу Динамо до Кончі-Заспи. Ігор Михайлович Суркіс допомагає людям: база працює, тут багато людей – дітей із клубної академії, біженців. Усі тут живуть, сплять, їдять.

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До 24 лютого я б ніколи не повірив, що можливе те, що сталося. Ніколи в житті! Повністю згоден із мером Києва Віталієм Кличком – тепер між українцями та росіянами ворожнеча на багато поколінь. І все через одну людину, яка зазомбувала свій народ і тепер знищує сусідній. Ось під'їжджаю я до Кончі-Заспи: блок-пости, втомлені люди, загальна нервова атмосфера… Це жах. Цього не може бути у ХХІ столітті", – поділився Буряк у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, розпочався 25-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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